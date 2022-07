Mercato PSG : rien ne va plus pour Layvin Kurzawa !

La suite après cette publicité

Mais que devient Layvin Kurzawa ? Cette question, de nombreux supporters parisiens se la posent allant même jusqu'à s'interroger sur le fait de sa présence ou non dans l'effectif du PSG pour la saison 2022-23. Il faut dire que l'ancien Monégasque va bientôt fêter le premier anniversaire de son dernier (et seul match d'ailleurs) disputé la saison dernière avec le PSG. On parle ici de 8 minutes disputés lors du trophée des Champions face à Lille à Tel-Aviv l'an passé (défaite 1-0 du PSG).

Depuis, c'est le silence radio. Pour avoir de ses nouvelles, les supporters du PSG doivent guetter son nom dans les points infirmerie hebdomadaires fournis par le club de la Capitale. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien international tricolore est un habitué. Sur la dernière saison, il a raté une vingtaine de matches principalement pour des blessures au mollet. Entre une concurrence accrue, un coach qui ne lui fait pas confiance et des blessures à répétition, Kurzawa n'a pas disputé le moindre match en Ligue 1 et n'a donc pas été sacré champion de France. Un véritable camouflet pour le joueur, mais aussi et surtout pour le PSG qui l'a prolongé de 4 saisons en 2020 pour un salaire mensuel de 500 000 € par mois.

Un changement d'agent pour une nouvelle vie loin de Paris ?

Et pour les supporters parisiens, cela ne passe pas du tout et ce depuis plusieurs mois. Nouvelle preuve de cela avec une nouvelle vidéo virale ces dernières heures sur les réseaux sociaux. On y voit deux jeunes supporters insulter l'international tricolore sur le parking du Camp des Loges. Pas de quoi ébranler le joueur qui en a vu d'autres, mais qui commence à se lasser de sa situation sportive. Selon nos informations, le natif de Fréjus pourrait de nouveau changer d'agent, ce qui peut laisser présager un avenir loin de la Capitale. Pourtant, rien n'est moins sûr. Avec son confortable salaire et un contrat longue durée avec Paris, Kurzawa ne partira pas à tout prix.

L'été dernier déjà, l'OL avait tout fait pour le recruter, mais s'était heurté à une fin de non-recevoir du latéral gauche de 29 ans. Oui, mais voilà, Nasser Al-Khelaifi a sifflé la fin de la récréation et souhaite désormais un groupe plus réduit et plus concerné. Preuve en est, la mise à l'écart à venir de plusieurs joueurs parisiens qui ne participeront pas à la tournée asiatique du PSG... à commencer par Layvin Kurzawa. De quoi le motiver à quitter le navire parisien ? À suivre. Reste désormais à savoir qui sera susceptible de relancer un joueur dont le nom avait circulé ces derniers mois à l'Inter Milan, à West Ham, à Newcastle, au Napoli ou encore du côté de Lille.