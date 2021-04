Red Star-OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

Dernier huitième de finale de la Coupe de France ce soir (19h) au stade Bauer ! Le Red Star, pensionnaire de National 1, reçoit l'Olympique Lyonnais, actuel 4e du championnat de France de Ligue 1, afin de déterminer qui aura l'honneur de décrocher le dernier ticket qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe.

Les deux équipes sont actuellement dans de mauvaises dynamiques dans leur division respective. L'OL n'a plus gagné depuis le tour précédent de la Coupe contre Sochaux et vient d'enchaîner deux nuls et une défaite en Ligue 1. Le Red Star reste, lui, sur 5 matches sans succès en National 1 dont une dernière défaite ce week-end à domicile contre le Stade Briochin. La Coupe de France va-t-elle relancer une des deux formations ?