Le LOSC débutera sa campagne européenne à Valenciennes

Paulo Fonseca out, Bruno Génésio in, le LOSC se prépare à faire peau neuve dans une saison 2024-2025 cruciale pour le club. Impressionnants la saison passée, les Dogues ont terminé quatrièmes en Ligue 1 et auraient longtemps pu aspirer à un podium lors de la dernière journée. Pourtant, Lille va bel et bien devoir passer par des tours préliminaires de Ligue des Champions pour pouvoir accéder à la prochaine cuvée de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Un changement de calendrier qui ne fait pas les affaires nordistes. En effet, fin juillet, au moment où se joueront ces tours préliminaires européens, le stade Pierre-Mauroy sera mobilisé par des épreuves des Jeux Olympiques. En ce sens, la direction du club lillois a trouvé une solution habile ce lundi.

Dans un communiqué paru à ce jour, le LOSC nous informe justement que les premières rencontres de la campagne de C1 se joueront au stade du Hainaut à Valenciennes : «un accord a été trouvé entre le LOSC et Valenciennes Métropole pour la mise à disposition du Stade du Hainaut à l’occasion d’une (ou deux) rencontre(s) comptant pour les tours préliminaires de la prochaine UEFA Champions League. Les 6-7 et 13 août prochains, le LOSC entrera en lice en UEFA Champions League. Les Dogues disputeront le 3ème tour de qualification de la plus prestigieuse compétition européenne, dont le tirage au sort sera effectué le 22 juillet prochain.»