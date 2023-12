CAN 2023 : la liste de la Côte d’Ivoire sans Wilfried Zaha

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 arrive à grands pas et les sélections continuent de dévoiler leurs listes respectives pour aller chercher le sacre final. Cette fois, c’est le pays-hôte, la Côte d’Ivoire, qui présente sa liste pour remporter le tournoi continental à la maison pour la troisième fois de son histoire, la première depuis 2015. Pour rappel, la compétition devait être organisée l’été dernier mais a dû finalement être reportée en raison des conditions climatiques particulièrement difficiles pendant cette période dans la terre des Elephants.

Pour ce faire, le sélectionneur français Jean-Louis Gasset a présenté ses 27 internationaux qui défendront le maillot de la terre d’Éburnie, sans l’attaquant de Galatasaray Wilfried Zaha. Ce dernier était d’ailleurs déjà absent du dernier rassemblement à cause d’un jour de retard demandé par l’ancien de Crystal Palace, sous la pression de Galatasaray. On retrouve néanmoins de nombreux joueurs pensionnaires ou passés par la Ligue 1, du Monégasque Wilfried Singo au Niçois Jérémie Boga en passant par l’ex-Toulousain Max-Alain Gradel et l’ex-Lensois Seko Fofana.

La liste complète de Jean-Louis Gasset

Gardiens de but : Yahia Fofana, Badra Ali Sangaré, Charles Folly

Défenseurs : Serge Aurier, Willy Boly, Ismaël Diallo, Ousmane Diomande, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

Milieux de terrain : Lazare Amani, Idrissa Doumbia, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michaël Seri

Attaquants : Simon Adingra, Jonathan Bamba, Jérémie Boga, Oumar Diakité, Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Karim Konaté, Christian Kouamé, Jean-Philippe Krasso, Nicolas Pépé