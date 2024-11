Maroc : mais qui peut stopper Brahim Diaz ?

Son choix de représenter le Maroc avait fait des émules il y a quelques mois. Pisté par l’Espagne depuis plusieurs années, mais n’ayant aucune garantie sur son temps de jeu avec les hommes de Luis de la Fuente, Brahim Díaz a décidé de jouer pour le Maroc. Un choix qui avait provoqué une vague de commentaires positifs de l’autre côté de la Méditerranée alors que les Lions de l’Atlas avaient perdu la bataille pour attirer Lamine Yamal avec la Roja quelques mois auparavant. Arrivant dans un effectif séduisant, le joueur du Real Madrid était attendu au tournant pour faire passer un vrai cap au Maroc. Après un rassemblement de mars assez réussi pour son intégration avec la troupe de Walid Regragui, Brahim Díaz a commencé à se rendre décisif lors du rassemblement de juin avec deux passes décisives.

Son incorporation dans le système a été évidente pour le sélectionneur marocain, qui n’avait pas manqué de le féliciter pour son choix : «Brahim me donne plusieurs options. Ça ne sera pas évident pour lui demain, il faudra être patient. Il doit s’habituer, prendre ses repères. On est content d’avoir un joueur de ce niveau. Nous avons travaillé durant un an et demi sur le dossier Diaz. Ce n’était pas facile et le timing a joué en notre faveur. On avait sa parole lors de son transfert à Madrid après notre déplacement à Milan. C’est un grand joueur, nous sommes heureux. On doit le féliciter car il a choisi le Maroc alors que l’Espagne l’avait appelé. Il n’est pas venu après le Mondial, mais après la CAN 2023 et après une compétition que nous avons loupé.» Et après une période d’adaptation déjà réussie, Brahim Díaz a mis la barre encore plus haute depuis le début de la saison.

7 buts lors de ses 4 derniers matches du Maroc pour Brahim Díaz

En effet, alors que les qualifications pour la prochaine CAN était anecdotique pour le Maroc, déjà qualifié en tant que pays-hôte, l’ancien de Manchester City et de l’AC Milan en a profité pour prendre encore plus ses marques dans l’animation offensive des Lions de l’Atlas. Le joueur de 25 ans s’est même affirmé comme étant l’une des armes offensives les plus létales d’Afrique. Ouvrant son compteur face au Gabon (4-1), le meneur du Real Madrid a délivré les siens après son entrée en jeu face au Lesotho avec un but sensationnel lors du rassemblement de septembre (0-1). Absent pour blessure lors de celui d’octobre, Brahim a remis le bleu de chauffe ces derniers jours avec le Maroc. L’occasion pour lui de crever l’écran.

Auteur d’un doublé face au Gabon (1-5), le natif de Malaga a inscrit son premier triplé en pro face au Lesotho (7-0). Éblouissant, le Merengue a réalisé cette prouesse en une mi-temps et a envoyé un clair message à l’Afrique au cours de ce rassemblement. Meilleur buteur des qualifications à la prochaine CAN avec 7 buts en 4 matches, Brahim Diaz a mis tout le monde d’accord. Sur ses réseaux sociaux, ce dernier a fait part de sa joie après cette prestation XXL : «nous terminons la pause internationale avec une grande victoire dans notre maison et devant nos fidèles fans ! Heureux de mon premier coup du chapeau en tant que joueur professionnel ! Merci pour votre soutien !» De très bon augure pour la suite avec le Maroc.