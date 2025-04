Ligue 1 : Brest arrache la victoire contre Monaco et relance la course à la Ligue des Champions

Le sprint final pour la Ligue des Champions est toujours intense. Et l’AS Monaco avait l’occasion de se rapprocher d’une qualification directe en mettant la pression sur l’Olympique de Marseille, ce samedi soir. En déplacement à Brest, les Monégasques voulaient poursuivre leur série et prendre définitivement la deuxième place du Championnat. Pour cela, Adi Hütter alignait le même onze que lors du précieux succès contre Nice, mais devait défier une équipe bretonne qui pouvait croire à une place en Coupe d’Europe en cas de succès.

Et si l’ASM dominait nettement la première partie de la rencontre, les meilleures occasions étaient pour les Brestois, avec une reprise de Camara proche du cadre (19e), puis une reprise manquée de Pereira Lage (21e). Monaco dominait malgré tout les débats, mais ne trouvait pas ses attaquants pour enfin faire la différence. Et contre le cours du jeu, un ballon en profondeur vers Ajorque était mal dégagé et Sima en profitait pour reprendre… directement sur Kohn, qui loupait complètement son arrêt et concédait l’ouverture du score (1-0, 42e).

Monaco s’est fait piéger

Un coup de froid pour les Asémites juste au retour des vestiaires et qui leur compliquait sérieusement la partie. Mais ils ont réussi enfin à être dangereux après la pause, et à la suite d’un corner obtenu, Lala touchait le ballon du bras pour offrir un penalty converti par Zakaria pour l’égalisation (1-1, 63e). Il restait encore une grosse demi-heure pour aller chercher la victoire, mais la défense du SB29 se montrait solide, comme son gardien Bizot, décisif devant l’entrant Ben Seghir (76e).

En nette domination durant la fin de match, Monaco poussait et se frottait encore à une vaillante défense des Ty’ Zefs pour éviter de concéder le deuxième but (81e). Mais Brest n’a rien lâché et contre toute attente, le héros Camara lâchait un ballon flottant à l’entrée de la surface pour offrir la victoire dans un stade Francis-Le Blé en feu. Monaco réalise une terrible opération et risque de quitter le podium à l’issue de la journée. L’ASM reste deuxième, mais avec seulement un point d’avance sur l’OM, qui jouera Toulouse dimanche. La course à la C1 est toujours indécise avant OL-Lille, alors que Brest reste au 8e rang, mais à deux points de l’OL.