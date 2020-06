Mercato : le PSG ne devrait pas remplacer Thiago Silva !

L'idylle entre Thiago Silva (35 ans) et le Paris Saint-Germain va s'achever dans les prochaines semaines. Lundi, on apprenait que le directeur sportif parisien Leonardo avait signifié à son capitaine, en fin de contrat, qu'il ne prolongerait pas l'aventure au PSG. Un choix fort tant le défenseur central brésilien a incarné le projet QSI depuis son arrivée dans la capitale française en 2012. Taulier de la défense parisienne, l'international auriverde a tout gagné avec le Paris SG sur la scène hexagonale.

Ne manque plus qu'une Ligue des champions pour boucler la boucle... Cette décision forte de la direction parisienne s'explique par sa volonté de démarrer un nouveau cycle avec des profils plus jeunes. Comme un symbole, le PSG avait acquis sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions sans Thiago Silva. La paire composée de Marquinhos et Kimpembe va-t-elle contester à l'avenir l'hégémonie de l'ancien Milanais en charnière centrale ? Selon les informations du Parisien, les hautes sphères parisiennes le souhaitent vivement.

Le PSG va miser sur le duo Marquinhos-Kimpembe en défense centrale

Pour preuve, le champion de France envisagerait de ne pas recruter à ce poste cet été ! On s'orienterait donc vers un passage de témoins entre Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Une succession légitime, et qui s'avère quasi-naturelle, tant les deux hommes ont prouvé que leur association constituait gage de sécurité pour leur équipe. Ce désir du board francilien peut également s'expliquer par la valeur jugée onéreuse de Kalidou Koulibaly.

Très apprécié par Leonardo, le défenseur du Napoli ne devrait pas rallier Paris cet été. Outre cette contrainte économique, le Paris Saint-Germain espère pouvoir compter sur Tanguy Kouassi la saison prochaine. Le titi parisien doit se prononcer sur son avenir dans les prochaines heures. Utilisé aussi bien dans l'entrejeu qu'en défense centrale cette saison par Thomas Tuchel, sa polyvalence constitue un argument certain. Mais la décision de ne pas dénicher un successeur à Thiago Silva va également profiter à deux autres joueurs : Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Les deux hommes, qui ne sont pas parvenus à redistribuer les cartes en défense, vont devenir les doublures de Marquinhos et Kimpembe. La révolution tant attendue cet été en défense centrale n'aura donc pas lieu...