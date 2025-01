Fábio Coentrão au cœur d’une affaire complètement insolite

Plus de trois ans après la fin de sa carrière, Fábio Coentrão refait parler de lui, et pour une raison pour le moins insolite. L’ancien arrière gauche avait décidé d’ouvrir une pisciculture située dans le port de pêche de Póvoa de Varzim, au Portugal. Mais l’affaire a tourné court pour le joueur passé par le Real Madrid : Jornal de Notícias explique que 1 020 kilos de produits non enregistrés ni documentés ont été saisis par la Direction Générale des Ressources Naturelles, de la Sécurité et des Services Maritimes du pays, dont seulement 260 kilos disposaient de factures justifiant leur capture.

La suite après cette publicité

Le média précise que l’ancien Madrilène avait ouvert son élevage sans licence. À l’intérieur, 12 réservoirs d’eau de mer contenant du homard, des crevettes et du crabe ont été trouvés. Pour couronner le tout, l’eau utilisée dans les réservoirs aurait été captée directement depuis la mer, une pratique interdite. Enfin, l’Autorité de Sécurité Alimentaire et Économique a informé Fábio Coentrão de la fermeture de sa pisciculture. Il risque une amende importante.