PSG : Nasser Al-Khelaïfi met les choses au clair concernant Kylian Mbappé

Le mercato est en passe de s’achever. Le PSG a déjà fait venir 9 nouvelles recrues, en attendant la signature de Bradley Barcola en provenance de l’OL. Sur Randal Kolo Muani, cela dépendra de l’Eintracht Francfort et de sa volonté d’accepter l’offre parisienne. Nasser Al-Khelaïfi promet de tout essayer au micro de RMC où il s’est exprimé depuis Monaco et la cérémonie du tirage de la Ligue des Champions. Il assure également poursuivre les discussions avec Kylian Mbappé et son clan pour prolonger le contrat de l’attaquant.

«On a plus que 24 heures. Kylian est un joueur du PSG. On a eu de très bonnes discussions avec lui. C’est un joueur magnifique, comme personne et il est très professionnel. On a discuté avec la famille. Pour le mercato, on veut travailler, essayer de faire quelque chose si on peut pourquoi pas. Sinon, on est bien. Une prolongation longue durée de Mbappé ? Je ne peux pas parler de ça. Je ne parle qu’avec la famille » coupe le président parisien.