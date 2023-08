Ligue des Champions : le PSG dans le groupe de la mort, Lens aura fort à faire

C’est le grand retour de la Ligue des Champions. Un peu plus de deux mois et demi après la dernière finale remportée par Manchester City face à l’Inter, le tirage au sort de la phase de groupes se déroulait ce jeudi à 18h à Monaco. Comme d’habitude mais pour la dernière fois avant la réforme de la C1, 32 équipes étalées en 4 chapeaux étaient reparties dans un tableau de 8 groupes de 4. Le PSG et le RC Lens, présent pour la première fois depuis la saison 2002/2003, ont été gâtés.

La suite après cette publicité

Le tirage aurait pu être pire mais c’est en réalité la poule de la mort qui attend le champion de France. Il faudra batailler contre le Borussia Dortmund, adversaire abordable mais dangereux, et surtout enchainer avec l’AC Milan et Newcastle. Le club anglais était sans doute l’équipe à éviter dans le chapeau 4, alors que les Rossoneri sont demi-finalistes en titre. Ce sera l’occasion pour les deux frères Hernandez de se retrouver sur la pelouse, eux qui ont tous les deux été formés à l’Atlético de Madrid.

À lire

PSG : ça chauffe entre Hugo Ekitike et Francfort

Le PSG et Lens tombent sur du costaud

De son côté, Lens en étant présent dans le 4e chapeau s’attendait à avoir de très belles affiches à Bollaert. Le dauphin du PSG ne va pas être déçu. Les Sang et Or joueront face à Séville, vainqueur de la Ligue Europa mais sans doute adversaire le moins compétitif parmi les têtes de série. La suite ne sera pas moins belle, au contraire puisque Arsenal et le PSV seront les deux formations de cette poule B. Les Gunners rappelleront de bons (Ligue des Champions 1998) et moins bons souvenirs (Coupe UEFA 2000) aux Lensois, tandis que le court déplacement aux Pays-Bas promettra une chaude ambiance.

La suite après cette publicité

Enfin dans les autres poules, le Bayern et Manchester United seront les favoris du groupe A, alors que Naples et le Real devraient se sortir du C. La poule D avec Benfica, l’Inter, Salzbourg et la Real Sociedad semble bien plus homogène. L’Atlético de Madrid fait figure de favori dans le groupe E devant Feyenoord et la Lazio, tout comme le FC Barcelone dans le H face à Porto et le Shakhtar. Pour Manchester City en revanche, la route vers les 8es de finale s’annonce sans embûche. Le tenant du titre a été épargné avec les présences de Leipzig, l’Etoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne.

Le tirage au sort :

Groupe A :

Bayern Munich

Manchester United

FC Copenhague

Galatasaray

Groupe B :

Séville FC

Arsenal

PSV Eindhoven

RC Lens

Groupe C :

SSC Napoli

Real Madrid

SC Braga

Union Berlin

Groupe D :

SL Benfica

Inter Milan

RB Salzbourg

Real Sociedad

Groupe E :

Feyenoord Rotterdam

Atlético de Madrid

SS Lazio

Celtic Glasgow

Groupe F :

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United

Groupe G :

Manchester City

RB Leipzig

Étoile Rouge de Belgrade

Young Boys de Berne

Groupe H :