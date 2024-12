Cristiano Ronaldo est optimiste pour Manchester United

Voilà deux ans que Cristiano Ronaldo évolue sous les couleurs d’Al-Nassr. Alors que son désir de rejoindre l’Arabie saoudite avait surpris plus d’un observateur alors qu’il avait été mis à la porte par Erik Ten Hag à Manchester United, l’exode massif des talents expérimentés d’Europe vers le Golfe a finalement donné raison au quintuple Ballon d’Or. Figure emblématique du championnat saoudien, CR7 garde toujours autant d’accroches avec ses anciens clubs en Europe. Alors que le Portugais de 39 ans s’était révélé au monde sous les couleurs de Manchester United, sa fin d’aventure avec les Red Devils n’aura pas été à la hauteur de sa légende dans le nord de l’Angleterre.

La suite après cette publicité

Interrogé lors des Globe Soccer Awards sur son ancien club qui traverse une période compliquée sous la houlette de son nouvel entraîneur Ruben Amorim, le meilleur buteur de l’histoire du football de sélection a expliqué qu’il était confiant pour l’avenir de son ancien club : «Amorim a fait un travail fantastique au Portugal. Comme je l’ai dit, la Premier League est un championnat différent, le plus difficile au monde. Ce sera difficile, mais la tempête passera et le soleil se lèvera. Je croise les doigts pour que les choses se passent bien pour lui. Je souhaite le meilleur pour Manchester United, car un club que j’aime toujours.» Le message est passé et CR7 prend visiblement la défense de Ruben Amorim.