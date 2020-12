Real Madrid-Atlético de Madrid : Luis Suarez retrouve l'une de ses victimes préférées

C'est un rendez-vous coché depuis longtemps sur les agendas des supporters madrilènes. Ce samedi, à 21h, le Real accueille l'Atlético, au stade Alfredo Di Stefano à Valdebebas, pour le compte de la 13e journée de Liga. Une affiche qui pourrait permettre aux Colchoneros, en cas de succès, de mettre les Merengues à 9 points au classement, tout en ayant encore un match en retard à disputer.

Pour tenter de prendre leurs distances sur le rival local, les Rojiblancos compteront évidemment sur un certain Luis Suarez (33 ans). «C'est dur de dire qu'il nous surprend, parce qu'on a vu pendant des années sa façon de gérer le temps, l'espace et de marquer. Mais ce qui frappe, c'est sa faim de gagner des matches, de marquer des buts, d'être à fond alors qu'il a tout gagné. C'est un top buteur, cela ne me surprend pas qu'il ait réussi ses débuts», expliquait ce vendredi Koke dans les colonnes de As. Et faire mal à la Casa Blanca, le natif de Salto sait ce que cela signifie.

Sacré ratio

L'attaquant international uruguayen (116 sélections, 63 réalisations), arrivé cet été pour un tarif défiant toute concurrence (au maximum 4 M€ en fonction des performances sportives), aime en effet affronter les champions d'Espagne en titre. Lorsqu'il évoluait au FC Barcelone (2014-2020). El Pistolero, qui émarge à 7,5 M€ par an, a ainsi disputé 15 matches toutes compétitions confondues face au Real, trouvant le chemin des filets à 11 reprises. Un très joli ratio. Certaines de ses prestations face aux Madridistas restent encore dans toutes les mémoires, comme son retentissant triplé en 2018 (succès 5-1 du Barça) ou ses deux jolis doublés - en 2015/16 (victoire 0-4 du Barça en Liga) et en 2017/18 (succès 0-3 en Copa del Rey).

Auteur d'un très bon début de saison (5 réalisations en 7 apparitions en Liga), l'ancien de Liverpool a été ralenti par la Covid-19 lors de la dernière trêve internationale. Il espère retrouver l'inspiration face à Sergio Ramos et Raphaël Varane, deux centraux qu'il a souvent pris plaisir à martyriser. Une occasion de plus, aussi, de montrer au Barça, qui a perdu son premier Clasico de la saison à domicile, qu'il a mal fait de le pousser dehors cet été...