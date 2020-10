Luis Suarez se lâche sur le FC Barcelone

Il a fallu un but de Maxi Gomez dans les derniers instants de la partie pour que l'Uruguay s'impose, cette nuit, face au Chili dans la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 (2-1). Auparavant, Luis Suarez avait ouvert la marque, sur penalty, comme son ancien compère du Barça Lionel Messi avec l'Argentine. Un ex-coéquipier qu'il regrette forcément déjà beaucoup. Interrogé par la télévision à l'issue de la rencontre, l'attaquant qui a signé à l'Atlético de Madrid, est revenu sur son départ forcé du Barça et sur le message que lui a adressé sur les réseaux Lionel Messi.

La suite après cette publicité

« Je n'ai pas été surpris que Messi m'ait soutenu publiquement car je le connais trop bien. Je connaissais déjà la douleur qu'il ressentait, comment il le disait et comment je le disais », a raconté Suarez en référence au long message d'adieu de Messi, qui en profitait pour cartonner la direction du FC Barcelone. Suarez a lui aussi décidé de se lâcher pour exprimer sa rancoeur.

Mis de côté à l'entraînement

« Nous sommes des adultes, j'étais à Barcelone depuis 6 ans et il y avait d'autres façons de me parler, de me dire que le club prévoyait de changer d'ère... Mais la manière n'était pas bonne et cela dérangeait aussi Leo. Il sait comme nous avons souffert et à quel point c'était mauvais à ce moment-là », a expliqué l'attaquant de 33 ans. « Je n'ai pas très bien pris les messages du club selon lesquels ils cherchaient une solution pour changer d'ère. Pour la forme plus que tout, car il faut savoir accepter quand on termine un cycle ».

Luis Suarez a donc mal encaissé la forme plus que le fond, et il n'a pas apprécié certaines choses vécues, notamment à l'entraînement. « Il y a des choses qui n'étaient pas connues. Mais allez vous entraîner et soyez mis à l'écart car vous ne faites pas partie du match 11 contre 11... », a-t-il révélé, confirmant ainsi le manque d'élégance du Barça dans sa volonté de passer à un nouveau cycle.