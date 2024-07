Autriche - Turquie : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce mardi le dernier huitième de finale de la compétition. Ainsi, l’Autriche croise le fer avec la Turquie dans un match qui sent la poudre. Les joueurs de Ralf Rangnick s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Patrick Pentz comme dernier rempart derrière Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart et Phillipp Mwene en défense. L’entrejeu est composé de Nicolas Seiwald et Romano Schmid. En attaque, Marko Arnautović est soutenu par Konrad Laimer, Christoph Baumgartner et Marcel Sabitzer.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Turcs de Vincenzo Montella s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mert Günok dans les cages derrière Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci et Ferdi Kadioglu. İsmail Yüksek est placé comme sentinelle avec Kaan Ayhan à ses côtés. Devant, Arda Güler, Örkun Köckü et Kenan Yildiz sont associés à Baris Yilmaz qui se retrouve en pointe.

Les compositions

Autriche : Pentz - Posch, Danso, Lienhart, Mwene - Seiwald, Schmid - Laimer, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic

La suite après cette publicité

Turquie : Günok - Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Ayhan - Güler, Köckü, Yildiz - Yilmaz