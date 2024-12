Valence est au fond du trou !

Lanterne rouge du classement de Liga, le Valencia CF traverse des heures sombres. Durement touché par les inondations qui ont frappé l’Espagne, Valence vit également une énorme crise sportive qui atteint énormément le vestiaire. Encore battus à Valladolid (1-0) ce vendredi soir, les joueurs valencians n’ont pas su cacher leur peine après la rencontre et se sont excusés auprès de leurs supporters.

«Il faut s’excuser pour ce que nous faisons. Il faut être clair et sincère. S’excuser et continuer à travailler», a annoncé Pepelu. Des propos confirmés par son coéquipier Diego López. «Nous devons nous excuser pour cette autre défaite. Il est difficile de leur demander de continuer à nous soutenir. Cette année, nous aurons plus que jamais besoin d’eux. Nous sommes brisés, il y a des gens qui pleurent».

Valence en plein cauchemar !

Dernier et à cinq points du premier club non relégable, Valence a touché le fond. De quoi également fragiliser la position de Rubén Baraja. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, la direction de Valence envisagerait désormais de limoger son entraîneur. Arrivé en février 2023 après le départ de Gennaro Gattuso, le technicien âgé de 49 ans est à la peine et n’a toujours pas trouvé les clés pour permettre à son groupe de se relever.

Malgré deux matches de retard - dont un choc face au Real Madrid - Valence n’a remporté que deux petites rencontres depuis le début de la saison (4 nuls et 9 défaites). Un bilan famélique et plus que jamais préoccupant pour les pensionnaires du Mestalla. En attendant de voir si les hautes sphères du club condamneront définitivement Rubén Baraja, Valence tentera de retrouver le chemin de la victoire contre Alavés, le 22 décembre prochain. Il y a urgence…