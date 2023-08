Amical : le PSG et Neymar s’amusent face à Jeonbuk Motors

Après le Japon, détour rapide par la Corée du Sud avant le retour à Paris. Pour bonifier le transfert de Lee Kang-In cet été, le club de la capitale a fait en effet un petit crochet par la Corée du Sud pour un dernier match amical, face au Jeonbuk Hyundai Motors Football Club de son nom complet. L’intérêt sportif de la rencontre est tout relatif, surtout deux jours seulement après le match face à l’Inter Milan, mais cela a permis à Luis Enrique de faire énormément tourner, et surtout de relancer Neymar, titulaire pour la première fois depuis février dernier ! Le Brésilien était accompagné de Marco Verratti, laissé sur le banc contre l’Inter, Hugo Ekitike et Ethan Mbappé.

La suite après cette publicité

Ce dernier, plutôt intéressant dans ses entrées en jeu précédentes, proposait un premier quart d’heure catastrophique avec trop de pertes de balle, avant de se reprendre peu à peu. Le PSG dominait globalement, et Ekitike et Neymar tentaient de combiner ensemble. Ils tombaient par contre sur le rugueux défenseur tchèque Petrasek, à la limite du penalty à plusieurs reprises. Avec un onze de nouveau largement remanié, difficile de voir les automatismes se mettre en place. Le club francilien jouait plus par à-coups, alors que Jeonbuk s’autorisait quelques frappes lointaines, sans succès. Neymar, lui, paraissait bien lourd, mais ses quelques accélérations et ouvertures égayaient tout de même la rencontre, jusqu’à son magnifique numéro.

À lire

PSG : le splendide but de Neymar

Neymar régale

A la 40e minute, le Brésilien s’infiltrait dans la surface, feintait un dribble et enchaînait par une frappe, contrée, qui terminait au fond des filets (1-0, 40e). Dans la foulée, il servait Ekitike, qui trouvait les gants du portier adverse. Au retour des vestiaires, petite surprise avec l’entrée en jeu de Keylor Navas à la place de Gianluigi Donnarumma. Les Sud-Coréens mettaient un peu plus d’intensité mais ne mettaient pas en danger la défense parisienne, articulée autour d’une étonnante charnière Danilo-Kurzawa.

La suite après cette publicité

Luis Enrique lançait sa salve de changements à l’heure de jeu, avec les entrées d’Asensio, Soler, Fabian Ruiz, Ugarte et Marquinhos. Les supporters locaux se désespéraient de voir Kang-In Lee entrer en action, se contentant de cris d’admiration dès qu’il apparaissait sur les écrans. Il fallait attendre la 68e minute pour le voir entrer en jeu, en compagnie d’Hakimi. Lemina faisait également son entrée à quelques minutes de la fin. Mais c’est bien Neymar qui attirait encore un maximum de ballons. Et qui allait s’offrir un doublé sur un excellent ballon délivré par Fabian Ruiz, lui permettant de défier le portier en un contre un (2-0, 83e). Le PSG finissait tambour battant, avec un troisième but, signé Asensio, d’une frappe splendide suite à un relai avec Neymar (3-0, 88e). Un succès rassurant avant le retour à Paris.