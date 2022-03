Liga : Levante et l'Espanyol se neutralisent

Ce samedi à 14h, la lanterne rouge Levante (20e) recevait l’Espanyol (12e) pour le compte de la 28e journée de Liga. Les Granotas, en rouge et bleu, débutaient la rencontre en 3-4-3 alors que la formation barcelonaise, en bleu et blanc, était positionnée en 4-2-3-1. Dans une première mi-temps équilibrée et assez engagée physiquement, c’était Levante qui se créait le plus d’occasions mais les locaux ne réussissaient pas à réellement mettre en danger Diego Lopez sur leurs quelques timides tentatives. Les deux formations rentraient alors logiquement aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

En seconde période, c’était l’Espanyol qui faisait rapidement la différence sur sa première frappe cadrée. Bien lancé dans la profondeur par Sergi Darder, l’attaquant espagnol Javi Puado recevait la balle devant la surface de Levante et trompait Cardenas d’une frappe croisé à ras de terre qui terminait dans la petit filet gauche (51e, 1-0). Après ce but, Levante poussait pour revenir et se montrait plus dangereux, Pubill Pages reprenait un corner de la tête mais sa tentative s’écrasait sur le poteau droit catalan (67e). Les derniers de Liga égalisaient finalement grâce à un coup de tête de Dani Gomez qui reprenait un rebond aux six mètres et marquait au milieu du but de l’Espanyol (80e, 1-1). Malgré les tirs du club valencien, les deux formations se neutralisaient jusqu’à la fin de la rencontre (1-1). Un résultat qui n’arrange personne puisque l’Espanyol Barcelone reste 12e et Levante dernier au classement, avant les autres matches de la journée.