Man City : Ilkay Gündogan est fan d'Erling Haaland

Désiré pendant longtemps par le Real Madrid, Erling Haaland a pris la direction de Manchester City. Un club qui lui offrait la possibilité de passer un cap tout en ayant une place de titulaire, ce qu'il n'aurait pas eu à Madrid où KB9 occupe la pointe de l'attaque. Quoi qu'il en soit, le Norvégien, né à Leeds, ne regrette pas son choix. Il a d'ailleurs conquis le coeur des supporters, de Pep Guardiola et de son équipe en quelques matches et quelques buts.

En conférence de presse, Ilkay Gündogan a avoué être tombé sous son charme. «Il est promis à un avenir brillant. Il va nous montrer encore plus au cours des prochaines années. La club a signé un joueur et une personne incroyable. Le fait d'avoir un vrai numéro neuf, fort physiquement et déterminé, cela va nous aider. Mais la Ligue des champions est une compétition très difficile. Beaucoup de petits détails font la différence. Nous essayerons d'aller le plus loin possible dans la compétition». Le club anglais comptera sur lui demain face au BVB, son ancien club.

