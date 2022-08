FC Barcelone : le groupe convoqué pour le Trophée Gamper

Ce dimanche (20h), le FC Barcelone accueillera les Pumas UNAM au Sportify Camp Nou dans le cadre du Trophée Joan Gamper. Les Blaugranas ont dévoilé ce samedi le groupe convoqué par Xavi Hernandez pour cet événement, auquel devait initialement participer l'AS Rome de José Mourinho avant de se désister.

La suite après cette publicité

Pas moins de 31 hommes font partie du groupe du Barça, à commencer par les recrues estivales que sont Robert Lewandowski, Jules Kounde, Andreas Christensen, Franck Kessié, Pablo Torre et Raphinha. Ousmane Dembélé est lui aussi bel et bien présent pour le Trophée Gamper, au même titre que Memphis Depay, Frenkie de Jong et Samuel Umtiti, annoncés sur le départ cet été.