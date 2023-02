JT Foot Mercato : Manchester United prépare une incroyable révolution

Du renouveau chez les Red Devils

Manchester United est sur la bonne voie pour retrouver son lustre d’antan. Grâce à son succès 2-1 hier face à Crystal Palace, les Red Devils ont conforté leur 3ème place au classement, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif prioritaire pour les dirigeants mancuniens qui préparent déjà le prochain mercato qui risque d’être de qualité. Dans un premier temps, un grand ménage va être effectué puisque pas moins de 6 joueurs, et pas des moindres, sont poussés vers la sortie. On retrouve Anthony Martial, Harry Maguire, Scott McTominay, Donny van de Beek, Alex Telles et Eric Bailly. Actuellement prêté à l’OM, le défenseur ivoirien pourrait rester du côté de la Canebière. Pour rappel, il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec les Red Devils. Côté arrivée, il y a du lourd qui se prépare. L’objectif est d’attirer un buteur de classe mondial. Le nom d’Harry Kane revient le plus souvent, mais selon The Athletic, le buteur anglais souhaite rester à Tottenham. En plan B, on retrouve le serial buteur de Naples, Victor Osimhen. ESPN révèle le prix réclamé pas les dirigeants du club italien et ce sera au minimum 100M d’euros ! Enfin dernier nom et non des moindres, c’est le crack du Barça Ansu Fati. L’ailier de 20 ans peine à retrouve son meilleur niveau depuis sa blessure. Surtout, il a été relégué dans la hiérarchie des attaquants. Selon le média espagnol Sport, Manchester United en a fait sa priorité estivale. Reste à savoir ce que décidera le Barça. On rappelle qu’Ansu Fati a récemment prolongé jusqu’en 2027.

Le PSG prêt à vendre Mbappé au rabais ?

Le PSG s’est offert un an de répit avec la prolongation de Kylian Mbappé l’été dernier. « Le plus grand événement », comme l’a confié Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, au micro de Téléfoot. Mais cet été, le feuilleton va repartir de plus belle. Et oui, si le Français s’était affiché avec un maillot avec le flocage 2025, ce dernier a en réalité prolongé jusqu’en 2024 avec une année en option. Résultat, le PSG pourrait laisser filer sa pépite cet été. Et à un prix au rabais ! Selon le média espagnol Defensa Central, un chèque de 180 millions d’euros pourrait suffire à faire venir Mbappé au Real Madrid. Et ce, alors que 200 millions d’euros auraient été refusés par les dirigeants parisiens l’été dernier. Si la publication espagnole indique que les Merengues disposent des finances nécessaires pour réaliser l’opération, reste à savoir s’ils vont bouleverser leur plan initial qui était de passer à l’action en 2024.

Kolo Muani fait encore sensation

Un nouveau doublé pour Randal Kolo Muani hier face au Hertha qui porte son total 9 buts en 18 matchs de Bundesliga. Depuis son terrible face à face raté face à Emiliano Martinez en finale de Coupe du monde, l’attaquant français est irrésistible. Avec sa forme actuelle, un départ cet été semble inéluctable et les dirigeants de Francfort l’ont bien compris. Dans un entretien à Sky Sports, le directeur sportif Markus Krösche a confirmé que seule une offre à 100 millions d’euros ferait céder le club allemand. Les prétendants sont prévenus !