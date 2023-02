Manchester United veut mettre six joueurs à la porte

La suite après cette publicité

Le grand ménage se prépare à Manchester United. Nommé manager des Red Devils l’été dernier, Erik ten Hag est arrivé à Old Trafford avec des valises remplies de promesses et d’ambitions. Avec un technicien possédant une vraie philosophie de jeu et du caractère, les fans mancuniens se donnaient le droit de rêver. Si l’aventure a plutôt mal démarré pour le Néerlandais en Angleterre, les choses vont aujourd’hui mieux avec une équipe de MU presque inarrêtable (1 seule défaite, contre Arsenal, lors des 13 derniers matchs toutes compétitions confondues).

Actuellement 4e de Premier League en raison d’une moins bonne différence de buts que Newcastle, Manchester United a de l’ambition pour la fin de saison (un 16e de finale de Ligue Europa contre le FC Barcelone se profile), mais aussi et surtout au-delà. Pour cela, et pour laisser place à des noms plus sexy à Man United, une petite révolution pourrait bien voir le jour du côté du Théâtre des Rêves. The Mirror assure en ce sens que pas moins de six joueurs devraient être poussés vers la sortie l’été prochain, et pas des forcément des moindres.

À lire

Naples : MU connaît le prix à payer pour Victor Osimhen

Martial et Maguire sur le départ

D’après le quotidien britannique, des éléments importants comme Anthony Martial (27 ans, fin de contrat en 2024) ainsi que le capitaine Harry Maguire (29 ans, contrat jusqu’en 2025) seront invités à quitter le club en fin de saison. L’attaquant français est apprécié par Ten Hag mais ses nombreuses blessures ont peut-être poussé le coach hollandais à changer d’avis sur lui, alors que le défenseur central anglais ne fait pas partie de ses plans après des prestations loin d’avoir justifié son gros transfert (87 M€ en 2019).

La suite après cette publicité

Scott McTominay (26 ans, fin de contrat en 2025), relégué au rôle de second couteau, devrait lui aussi être amené à quitter MU (Everton, Fulham et Aston Villa pourraient tenter de le récupérer) lors du prochain mercato estival, tout comme Donny van de Beek (25 ans, contrat jusqu’en 2025), qui déçoit et ne s’est jamais imposé en Premier League depuis son arrivée en provenance de l’Ajax pour 39 M€ en 2020. Enfin, deux joueurs actuellement prêtés ne devraient pas remettre les pieds à United. Il s’agit, toujours selon le Mirror, d’Eric Bailly (28 ans) et d’Alex Telles (30 ans).

Bailly, prêté à l’OM, ne sera pas conservé par Man United

Le défenseur central prêté à l’OM jusqu’en fin de saison n’aura plus qu’un an de contrat avec les Red Devils et pourrait alors être vendu pour ne pas le voir partir libre l’année suivante. De quoi donner envie à Pablo Longoria d’investir sur lui ? Le latéral gauche brésilien actuellement prêté à Séville, qui n’a également jamais fait l’unanimité depuis son arrivée à Manchester United, se retrouvera dans la même situation que l’Ivoirien. Une chose est sûre, Erik ten Hag est bien décidé à poursuivre sa transformation de MU, lui qui espère recruter un défenseur central, un milieu et un attaquant l’été prochain, le nom d’Ansu Fati (Barça) étant déjà évoqué.