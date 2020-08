Amical : malgré le premier but de Jonathan David, le LOSC s'incline face à Brest

Pour son dernier match amical de l'été, le LOSC avait rendez-vous avec le Stade Brestois 29 ce dimanche après-midi. Une rencontre à laquelle participait Jonathan David, la nouvelle recrue du club nordiste. L'ancien joueur de La Gantoise s'illustrait d'ailleurs en première période en égalisant (35e) après l'ouverture du score de Belkebla (17e).

Cependant, malgré ce premier but du Canadien sous ses nouvelles couleurs, les Dogues encaissaient un autre but en fin de rencontre (Battochio, 86e) et s'inclinaient donc d'un but (1-2). Place désormais à la Ligue 1 avec pour débuter un match face au Stade Rennais samedi soir (21h) dans le cadre de la 1ère journée. Le SB29, de son côté, défiera le Nîmes Olympique dimanche prochain (15h).