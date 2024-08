Côme : Raphaël Varane se blesse déjà pour son premier match !

C’est un véritable calvaire pour le défenseur central français. Raphaël Varane (31 ans) a rejoint le club de Côme cet été pour deux saisons, plus une en option, et va donc découvrir l’Italie et un nouveau championnat après la Ligue 1, la Liga et la Premier League, respectivement avec les maillots du RC Lens, du Real Madrid et de Manchester United. Ce dimanche, l’ex-international français était aligné avec sa nouvelle équipe pour son tout premier match contre la Sampdoria, en 32es de finale de Coupe d’Italie.

Mais cela a tourné au drame pour l’ex-international français qui s’est blessé à la jambe gauche après seulement vingt minutes de jeu. Le défenseur central de 31 ans a été remplacé par Edoardo Goldaniga après que le personnel médical de l’équipe italienne a fait signe qu’il ne pouvait pas continuer à jouer. Il est encore trop tôt pour connaître l’étendue de la blessure et la durée de son indisponibilité, mais elle vient entacher ses débuts avec sa toute nouvelle équipe. Un gros coup dur pour le Champion du monde 2018.