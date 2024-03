Liga : le Betis relance le Rayo Vallecano

Dans une partie a été assez pauvre, très peu de tirs ont été à mettre à l’actif des joueurs du Rayo Vallecano et du Betis. Les locaux du Rayo ont réussi à en convertir un grâce à un coup-franc de Florian Lejeune. Le défenseur français, bien aidé par le gardien du Betis, a marqué le premier but de la partie (40e). Le second est intervenu grâce à Sergio Camello plus tard dans la partie (78e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Betis 42 29 1 10 12 7 34 33 15 Vallecano 29 29 -13 6 11 12 25 38

Ce succès acquis avec la manière permet au Rayo Vallecano de stopper une mauvaise série. En retrouvant la victoire, une première depuis le début d’année en Liga, les joueurs réalisent une excellente opération pour le maintien. Avec cette victoire, les Madrilènes prennent une bouffée d’air avec désormais 7 points d’avance sur la zone rouge. Pour le Betis, il s’agit d’une troisième défaite de suite. Les Andalous perdent encore des points précieux pour la course à l’Europe.