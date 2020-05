L1 : l'OL et Amiens déposeront un recours lundi devant le Conseil d'État

L'Olympique Lyonnais, l'Amiens SC et le Toulouse FC ont été déboutés par le Tribunal administratif de Paris, dans leur quête d'obtenir gain de cause sur les décisions du classement de Ligue 1. Le club picard et son homologue lyonnais ne perdent cependant pas espoir de gagner leur bataille et vont déposer un recours devant le Conseil d'État ce lundi.

Le président amiénois, Bernard Joannin, l'a rapporté hier sur la chaîne L'Équipe. « Nous déposons notre requête lundi en référé », a-t-il déclaré. L'Olympique Lyonnais en a lui fait part via un communiqué publié ce vendredi soir. « Même si la décision du Conseil d’Administration lui faisait directement grief notamment sur l’adoption du classement, ce qui était confirmé par plusieurs jurisprudences, l’Olympique Lyonnais prend acte de la position du Tribunal Administratif de Paris, et dès lundi matin, saisira le Conseil d’Etat, seul compétent en premier et dernier ressort », peut-on lire.