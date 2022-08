LOSC : Jonathan David relativise après le naufrage lillois

La suite après cette publicité

Balayé (1-7) par l'armada parisienne ce dimanche soir à domicile, le LOSC pointe désormais à la 12ème place de Ligue 1 avec une victoire, un nul et une défaite en trois journées. Interrogé en zone mixte à l'issue de la rencontre, Jonathan David, numéro 9 de la formation nordiste, n'a pas manqué de reconnaître la supériorité de l'adversaire du soir. Tout en tentant de relativiser le naufrage lillois.

«C'était un match extrêmement difficile, dès la fin de la première mi-temps. C'est comme ça, il n'y a pas vraiment d'explications. C'est vrai qu'ils ont été très forts. On sait que c'est une très belle équipe de Paris. Mais nous avons fait des erreurs. Nous donnons des buts. On a essayé de presser haut, ça n'a pas fonctionné, c'est comme ça. (...) Ce n'était pas le bon moment pour parler après le match, on va sûrement le faire dans la semaine. C'est vrai que ça fait mal au moral. Mais si on perd 0-4 ou 1-7, c'est pareil, ça reste quand même une défaite. Il faut que l'on soit fort. Et que l'on reparte vers l'avant. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire une bonne saison malgré ce match», a ainsi assuré David.