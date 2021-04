LdC : Leonardo Balerdi espère pour PSG-City

Ce mercredi soir, on a connu les quatre qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affrontera Manchester City quand l'autre rencontre opposera le Chelsea de Thomas Tuchel au Real Madrid de Zinedine Zidane. L'Olympique de Marseille a affronté cette saison les deux premières formations susmentionnées et Leonardo Balerdi, présent en conférence de presse ce jeudi s'est exprimé à ce sujet et sait qui il veut voir gagner.

« J'espère que Manchester City va gagner. Tu comprends pourquoi... », a-t-il répondu tout en souriant gentiment. Une nouvelle fois, les Marseillais ne seront pas derrière les Parisiens pour cette double confrontation dont le premier acte se jouera au Parc des Princes le mercredi 28 avril prochain. Le retour aura lieu en Angleterre, à l'Etihad Stadium, quelques jours plus tard, le 4 mai très exactement.