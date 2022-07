MU : l'heure du renouveau pour Marcus Rashford

La suite après cette publicité

Après une saison 2021/22 très compliquée, Marcus Rashford entend bien prendre sa revanche sous la direction de son nouvel entraîneur, Erik ten Hag. « Pour moi, c'est un nouveau départ, quelque chose que j'attends avec impatience [...] Les deux premières semaines et demie d'entraînement ont été bonnes. Nous nous sommes beaucoup améliorés et nous sommes beaucoup plus en forme que la saison dernière », a ainsi déclaré l'attaquant de 24 ans.

Alors que la Coupe du monde débute dans un peu plus de 4 mois, l'international anglais rêve, comme tous les joueurs, d'y participer. Non-appelé pour le dernier rassemblement des Three Lions, le Mancunien a avoué : « ce n'était pas naturel d'avoir une longue pause, un peu moins de quatre semaines, une longue pause à la fois physique et mentale, a déclaré Rashford. C'est l'occasion de se rafraîchir. Je suis prêt à repartir. » Peu être donc un mal pour un bien, espérons-le pour lui.