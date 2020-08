Malaga lance un plan de licenciement au sein de l'équipe professionnelle

La crise sanitaire puis ses conséquences économiques ont infligé un sacré coup à Malaga. Après avoir terminé 14e de deuxième division espagnole, le club andalou a annoncé ce lundi le lancement d'un plan de licenciement. «La direction a communiqué à l'équipe de footballeurs professionnels son intention d'entamer une procédure de licenciement collectif. Le club a été obligé de prendre des décisions difficiles ces derniers mois. Dans ce cadre, la restructuration touchera directement l'équipe première masculine. Cette nouvelle restructuration rejoint le plan économique qui a pour but de sortir le club blanquiazul de la situation financière compliquée dans laquelle il continue d'être immergé, malgré les récents efforts», détaille le communiqué du club.

Dans la lutte pour sa survie, le club doit trouver 5 M€ afin que la DNCG espagnole puisse valider ses comptes et surtout repartir en Liga 1 2 3. Ainsi les joueurs auront deux choix face à eux. Soit ils acceptent de réduire leur salaire de 80 à 90 %, soit ils quittent les Boquerones. Le capitaine, Adrian Gonzalez, et David Lomban ont déjà commencé à entamer des négociations avec la direction. «Le Malaga CF se voit obliger de franchir ce pas pour le bien de l'entité et espère que les abonnés et supporters comprendront et soutiendront ce nouvel effort, dont l'unique objectif est de créer une structure supportable et compétitive, pour rendre au Malaga CF son enthousiasme perdu.» Cette crise n'a sans doute pas fini d'affaiblir bon nombre de clubs, en Espagne, comme ailleurs.