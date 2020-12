Celtic-LOSC : les compositions officielles

Un dernier coup de collier pour le LOSC ! Qualifiés pour les 16es de finale de la Ligue Europa, programmés au printemps prochain, après leur succès la semaine passée contre le Sparta Prague, les Dogues ont besoin d'une nouvelle victoire ce soir (21h) afin de s'assurer la première place de leur groupe. Pour cela, il va falloir aller s'imposer sur la pelouse du Celtic, éliminé depuis bien longtemps et promis à la dernière place de cette poule. C'est d'ailleurs à Lille, fin octobre, que l'équipe de Glasgow a glané le seul point de sa campagne (2-2).

Un succès du LOSC le positionnerait devant l'AC Milan et pourrait lui éviter un tirage compliqué comme la Roma, Arsenal, Villarreal ou Hoffenheim. Pour cette mission en Écosse, Christopher Galtier fait confiance à un 4-4-2 classique. en l'absence de Pied et Celik, Cheikh Niasse, 20 ans, est titulaire sur la droite de la défense. Timothy Weah est lui présent sur l'aile gauche en soutien de David et Yazici. Côté Celtic, Neil Lennon, dont les jours sont comptés sur le banc des Bhoys, opte pour un schéma hybride sans Olivier Ntcham ni Odsonne Edouard.

Les compositions d'équipes

Celtic : Hazard - Duffy, Jullien, Ajer - Frimpong, McGregor, Soro, Turnbull, Laxalt - Elyounoussi - Klimala

LOSC : Maignan - Niasse, Fonte, Djalo, Bradaric - Ikoné, Soumaré, Xeka, Weah - David, Yazici