FC Barcelone : Andreas Christensen incertain pour le Clasico

L’hécatombe continue au FC Barcelone. Après les blessures d’Ousmane Dembélé, Pedri et Robert Lewandowski, c’est autour d’Andreas Christensen d’avoir des problèmes physiques. Le Danois ne s’est entraîné que les 15 premières minutes ce mercredi avec les Catalans selon Relevo. Le défenseur central a une gêne à la cheville depuis le match contre l’Almeria (1-0) et n’est pas certain de débuter la rencontre ce jeudi face au Real Madrid.

L’ancien joueur de Chelsea, qu’il a quitté l’été dernier libre de tout contrat pour la Catalogne, n’a pas terminé la séance avec ses coéquipiers par précaution. Une décision sera prise ce jeudi. Si jamais la blessure de Christensen devait se confirmer, Marcos Alonso serait en pôle pour accompagner Jules Koundé dans l’axe de la défense. Pas une nouvelle rassurante au vu des dernières prestations de l’Espagnol de 32 ans, latéral gauche de formation.

