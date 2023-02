Équipe de France : la sortie forte de Raphaël Varane sur sa retraite internationale

La suite après cette publicité

Raphaël Varane commence à sérieusement fatiguer. Voilà l’un des enseignements à tirer des raisons de l’annonce de la retraite internationale du défenseur central français, et ce alors qu’il n’est âgé que de 29 ans et qu’il lui reste forcément encore de belles années devant lui dans sa carrière de footballeur.

« Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. À chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale », expliquait notamment l’ancien joueur du Real Madrid au moment de révéler son choix au grand jour.

« Le joueur est en train de bouffer l’homme »

Mais l’ancien taulier du Real Madrid est essoré par le calendrier surchargé auquel doivent perpétuellement faire face les joueurs. « J’ai tout donné, physiquement et psychologiquement », a ainsi expliqué Varane, dans une interview accordée à Canal + et qui sera diffusée ce dimanche. Avant de poursuivre, l’esprit posé, sur les justifications de cette décision murement réfléchie.

« Mais le très haut niveau, c’est une machine à laver, on joue tout le temps, on ne s’arrête jamais. On a des calendriers surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j’ai l’impression un peu d’étouffer et que le joueur est en train de bouffer l’homme. » Des mots très forts et surtout lourds de sens pour le champion du monde 2018 aux 93 sélections. Celui dont le statut de vice-capitaine lui promettait presque le brassard après le retrait d’Hugo Lloris restera, en tout cas, à jamais dans l’histoire de l’équipe de France.