Newcastle : les débuts galères de la recrue star Alexander Isak

Le grand attaquant. Cet été, Newcastle s'est mis en quête d'un numéro 9. Longtemps, les Magpies ont couru derrière Hugo Ekitike alors au Stade de Reims. Mais ce dernier a finalement décliné l'invitation pour dire oui au Paris Saint-Germain. Pour l'oublier, les Toons ont multiplié les pistes avant de finalement jeter leur dévolu sur Alexander Isak. Et rapidement, ils ont convaincu le Suédois de quitter la Real Sociedad et la Liga pour venir découvrir la Premier League. Un défi de taille pour le natif de Solna. Une ville où il est né en tant que personne et en tant que footballeur.

C'est là-bas, à l'AIK Football, qu'il a débuté chez les jeunes avant de lancer sa carrière chez les professionnels en 2016. Rapidement, il a tapé dans l'oeil du Borussia Dortmund. Club qu'il a rejoint en janvier 2017 sans pour autant réussir à s'y imposer, lui que l'on a souvent comparé à Zlatan Ibranimovic. Après ce passage décevant au BVB, Isak a rebondi à Willem II aux Pays-Bas en 2019. Il y a été envoyé six mois. Et le bonheur a été dans le prêt puisqu'il a inscrit 14 buts en 18 rencontres. Surtout, le footballeur scandinave a tapé dans l'oeil de la Real Sociedad, qui a déboursé 6,5 M€ pour le recruter cette année-là.

Newcastle a fait sauté la banque pour lui

Un choix payant puisqu'il a empilé les buts au sein de l'écurie ibérique. Seize la première année (2019-20). Dix-sept la deuxième (2020-21). Enfin, il a été un peu moins efficace l'an dernier avec dix buts (trois assists). Malgré cela, Newcastle s'est lancé à sa poursuite et l'a enrôlé. Pour convaincre les Basques, les Magpies ont fait sauter la banque en signant un chèque de 70 millions d'euros. Il s'agit d'ailleurs du plus gros transfert de l'histoire du club anglais. Mais pas de quoi mettre la pression à Alexander Isak.

Dès sa première apparition sous le maillot de Newcastle, il a ouvert son compteur but. C'était le 31 août dernier face à Liverpool (défaite 2-1). Muet face à Crystal Palace le 3 septembre, il a de nouveau été buteur le 17 septembre. Cette fois-ci, Bournemouth a été sa victime (but sur pénalty, 1-1). On se disait alors que l'avant-centre de 22 ans était parfaitement lancé en Premier League. Malheureusement, il a été stoppé en plein élan. Présent lors du rassemblement de la sélection suédoise en septembre, Alexander Isak a été touché à la cuisse lors d'un entraînement avec son pays.

3 matches joués et déjà plusieurs mois d'absence

Une vraie tuile pour les Toons, alors onzièmes du championnat à cette époque. Malgré cette absence de taille, ils ont réussi à tenir le coup pendant un mois puisqu'ils ont enchaîné trois rencontres sans défaite, à savoir deux victoires face à Fulham et Brentford et un nul face à Manchester United. Mais les Magpies (6es) vont devoir prier pour que cette série se poursuivre car Isak va encore manquer un bon bout de temps. Le Daily Mail révèle que le Suédois, qui a travaillé dur et qui était proche d'un retour dans les prochains jours, a rechuté en fin de semaine dernière lors d'un entraînement. Il s'est arrêté net et a été touché au même endroit.

Une très mauvaise nouvelle pour le joueur et son club. Eddie Howe a d'ailleurs confié que son attaquant serait absent "pendant un certain temps" et qu'"il ne sera probablement pas de retour avant la Coupe du Monde". Les Toons vont devoir faire sans lui encore pendant au moins un mois. Le Daily Mail précise que le staff médical tente de déterminer le meilleur traitement à mettre en place pour éviter une nouvelle rechute. Ce qui serait une catastrophe pour Newcastle, qui n'a pu compter sur sa recrue la plus chère que pendant trois rencontres pour le moment. Cela fait cher le match !