Man City : Pep Guardiola s’excuse auprès de Jérémy Doku

Cette saison, Jérémy Doku totalise 3 buts et 4 passes décisives en 24 matches de Premier League. Et récemment, l’ailier belge n’a pas eu énormément de temps de jeu de la part de Pep Guardiola. Ce week-end, il n’a, par exemple, disputé que 12 minutes du match contre Everton (2-0). Une situation sur laquelle est revenu le coach espagnol des Cityzens.

La suite après cette publicité

« J’ai été très injuste avec lui ces derniers matchs. Je me souviens des matchs à l’extérieur contre Tottenham et Brighton : sans lui, ça aurait été impossible. La seule raison pour laquelle il n’a pas joué récemment, c’est parce qu’on n’attaquait pas avec des ailiers. On attaquait avec des latéraux écartés et des joueurs dans l’axe. Son impact a été bien meilleur qu’à Old Trafford. Là-bas, ce n’était pas bon », a-t-il confié en conférence de presse.