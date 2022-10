Mondial 2022 : Thomas Meunier incertain avec la Belgique !

Coup dur en vue pour la Belgique ? Victime d'une fracture à la pommette, Thomas Meunier est annoncé, par son club, absent jusqu'à la trêve internationale et pourrait devoir déclarer forfait pour la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre). Touché à l'occasion du match de 2e tour de Coupe d'Allemagne face à Hanovre (2-0), le Belge pourrait voir sa participation à la compétition être compromise.

Un gros pépin pour le joueur de 31 ans qui avait déjà dû manquer la demi-finale du Mondial 2018 en raison d'une suspension. Dans le groupe F, les Diables Rouges auront besoin de toutes leurs forces vives, eux qui croiseront le fer avec le Canada, la Croatie et le Maroc.

Borussia Dortmund will have to do without Thomas Meunier until the World Cup break. Meunier broke his cheekbone during yesterday's match.



Get well soon Thomas! 🍀 pic.twitter.com/dohP0MTpMN