Lorient : la Premier League à l’assaut de Ouattara et Moffi

Actuel 6e de Ligue 1, Lorient impressionne depuis le début de saison. La formation de Regis Le Bris produit un football séduisant et peut compter sur des jeunes joueurs très talentueux notamment sur le front de l’attaque. L’attaquant burkinabé Dango Ouattara, auteur de 5 buts et 5 passes décisives cette saison, en fait partie tout comme Moffi qui a déjà inscrit 10 buts. Et les performances des deux joueurs ne passent pas inaperçues surtout en Premier League

Selon nos informations proches du board lorientais, Dango Ouattara est pisté par Everton. Les Toffees, qui étudient plusieurs pistes devant, ont déjà dégainé une offre de 20 millions d’euros selon des sources lorientaises. Les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs. Pour Terem Moffi, c’est Southampton qui a fait une offre supérieur à 10 millions d’euros. Une offre refusée par Lorient qui attend plus pour son buteur. L’international nigérian veut quitter Lorient mais n’ira pas au clash.

