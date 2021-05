Les compositions de Nîmes - OL

37e et avant-dernière journée avec le déplacement de l'OL sur la pelouse de Nîmes. Les Crocodiles sont condamnés à l'emporter s'ils veulent encore espérer se maintenir. Ils évolueront en 4-4-2 avec le duo Ripart-Koné devant et les présences d'Eliasson et Ferhat sur les ailes.

Les Gones aussi doivent impérativement l'emporter pour tenter de remonter sur le podium. Rudi Garcia aligne un 4-2-3-1 avec les retours de Marcelo et Denayer en défense. Aouar est à nouveau titulaire sur le côté gauche de l'attaque, en soutien de Memphis Depay.

Les compositions :

Nîmes : Reynet - Burner, Ueda, Landre, Meling - Eliasson, Fomba, Cubas, Ferhat - Ripart, Koné.

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Guimaraes, Caqueret - Toko Ekambi, Paqueta, Aouar - Memphis

