Ligue Europa : Bodø/Glimt mate la Lazio et prend une option pour la qualification

Ce jeudi, les quarts de finale de la Ligue Europa débutent et la soirée a commencé un peu plus tôt du côté de la Norvège. Petit Poucet de la compétition, Bodø/Glimt recevait la Lazio et avait à coeur de marquer les esprits devant son public. Après une première période dominée par les Norvégiens, mais où on ne voyait pas le moindre but, Bodø/Glimt a haussé le ton au retour des vestiaires. Sur la gauche devant la surface, Jens-Petter Hauge remisait plein axe pour Ole Didrik Blomberg qui transmettait devant lui pour Ulrik Saltnes et ce dernier ne laissait aucune chance au gardien (47e).

Derrière Bodø/Glimt continuait d’insister et multipliait les offensives sur la cage de Christos Mandas. Finalement, les Norvégiens allaient se mettre à l’abri peu après l’heure de jeu. Encore à la baguette, Jens-Petter Hauge distillait une sublime louche dans la surface pour Ulrik Saltnes qui devançait le gardien et allait le tromper d’un subtil lob (69e). Avec cette belle victoire 2-0, Bodø/Glimt fait un joli coup en vue de la qualification. La Lazio va devoir s’employer pour renverser la situation.