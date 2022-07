Euro 2022 (F) : l'Angleterre arrache sa qualification en demi-finale contre l'Espagne

On connaît l'identité de la première équipe qualifiée en demi-finale de cet Euro féminin 2022. Il s'agit de l'Angleterre, qui affrontera le vainqueur de Suède-Belgique (match prévu ce vendredi) le 26 juillet prochain. Le pays organisateur est venu à bout de l'Espagne 2-1 dans ce premier quart de finale. Il aura fallu la prolongation et un retournement de situation pour faire rugir de plaisir le public de Brighton.

D'abord inhibées par l'enjeu, les Anglaises ont affiché une certaine fébrilité dans le jeu. Meilleure dans ses intentions, la Roja en a profité pour prendre l'avantage par Esther Gonzalez (54e). Laborieuses, les Three Lionesses sont pourtant parvenues à égaliser en fin de rencontre grâce à Toone (84e). Libérées, elles ont pris le dessus et ont assuré leur qualification avec ce dernier but, un tir terrible, signé Stanway en prolongation (96e).