Liga : en répétition avant la finale de C1, le Real Madrid est tenu en échec par le Real Betis

Déjà sacré champion d'Espagne il y a moins d'un mois, le Real Madrid recevait le Real Betis, vainqueur de la Copa del Rey mais absent de la prochaine Ligue des Champions après avoir passé plus de la moitié de la saison dans le top 4. Les Merengues profitaient de cette 38e et dernière journée de la Liga pour préparer sa finale de C1 face à Liverpool le week-end prochain. De leur côté, les Verdiblancos pourraient provisoirement revenir à égalité de leur éternel rival, le Séville FC, sans pour autant lui passer devant en raison de la différence particulière, favorable aux Blanquirrojos (2 victoires 2-0 et 2-1).

Pour cette dernière échéance en championnat, Carlo Ancelotti et Manuel Pellegrini proposaient tous deux leurs onzes types. Le technicien argentin alignait Karim Benzema en pointe de l'attaque devant le trio habituel Kross-Casemiro-Modric. Quant à l'Argentin, il faisait confiance à son Français Nabil Fekir dans le cœur du jeu et à l'ancien Bordelais Youssouf Sabaly à droite de la défense. Les deux formations ne mettaient pas beaucoup d'intensité en première période, n'accélérant le jeu qu'en contre, que ce soit Fekir du côté andalou ou Vincius dans le camp madrilène.

La der de Marcelo

Après le quart d'heure de jeu, l'attaquant brésilien Willian José, prêté par la Real Sociedad, n'était pas loin de tromper Thibaut Courtois, mais sa frappe à ras de terre rasait le poteau droit du Belge (19e). Derrière, peu de justesse dans les transmissions des deux côtés, ralentissant le rythme de jeu de la rencontre. Casemiro était lui aussi tout proche de faire trembler les filets de Rui Silva, qui voyait son tir frôler le bois gauche (44e). A la pause, le score nul et vierge représentait parfaitement le scénario du premier acte...Au retour des vestiaires, le Real Madrid tentait de proposer de meilleures offensives par le biais d'un autre Brésilien, Vinicius Jr, très remuant sur son couloir gauche.

Présent au rebond après la reprise de Benzema sauvée par Silva, Rodrygo ratait l'occasion d'ouvrir le score, bien gêné par le retour de Marc Bartra (50e). Le Français, quasiment sûr de finir meilleur buteur du championnat, avait également sa chance de débloquer la marque, mis en échec par la belle sortie du portier sévillan (83e). Dans cette rencontre sans réel enjeu, Ancelotti faisait entrer Marcelo (546e) et Isco (352e) pour ce qui était leur dernier match avec la Maison Blanche. Avec ce score de parité, le Real Madrid clôt sa saison en championnat avec seulement 4 défaites avant de s'envoler pour le Stade de France. Le Real Betis est sûr de finir l'exercice 2021/2022 à la 5e place au classement.