Atlético de Madrid : Luis Suarez peut partir gratuitement cet été !

Quelques mois après son arrivée à Madrid, on peut le dire : le choix Atlético est une réussite totale pour l'attaquant uruguayen comme pour l'écurie madrilène. Avec ses 16 réalisations en 18 rencontres de championnat, le buteur de 34 ans est l'un des principaux artisans de la superbe saison réalisée par les hommes de Diego Simeone, leaders de la Liga avec une belle avance et des rencontres en moins par rapport au Barça et au Real Madrid.

Peu à peu, des clauses du contrat ont été dévoilées par les médias espagnols. On a notamment appris que le joueur a touché une prime d'un million d'euros après avoir dépassé les 15 buts en Liga, et qu'un autre million l'attend une fois qu'il aura franchi les 20 réalisations. Une façon de compenser ses sacrifices au niveau du salaire lorsqu'il a donné le feu vert aux Colchoneros, où il touche un salaire bien moins important qu'à Barcelone. Et voilà que Marca dévoile une nouvelle ligne du contrat du joueur...

L'Atlético n'est pas inquiet

Le journal espagnol explique ainsi que le joueur, sous contrat jusqu'en 2022, a la possibilité de quitter l'Atlético librement cet été s'il le souhaite. Ainsi, une clause lui permettant de briser son contrat de façon unilatérale avec les Rojiblancos existe, et lui permettrait de s'engager avec un nouveau club sans que ce dernier ne soit obligé d'indemniser l'Atlético de Madrid.

De quoi donner des idées à plus d'un gros club européen, forcément... Mais le média précise bien que Luis Suarez est très heureux à l'Atlético de Madrid et qu'il n'a aucune intention d'activer cette clause. Il se sent à l'aise dans l'équipe, au sein du club, dans la ville et avec Diego Simeone, et chez les dirigeants colchoneros, personne n'est inquiet. Mais dans le foot, ça va très vite comme on dit...