FC Barcelone : les cadres sont mis au placard

Lorsque Xavi a été annoncé comme nouveau coach du Barça au courant de la saison dernière, la grande majorité des fans du club catalan étaient ravis. Pilier du meilleur Barça de l'histoire sous les ordres de Pep Guardiola, l'ancien numéro 8 de la Roja allait ainsi permettre à son club formateur de retrouver ce fameux style qui a fait son identité et sa force pendant tant d'années. Il n'y avait qu'un doute : Xavi allait-il être capable de mettre certains de ses anciens coéquipiers - et amis - sur le banc ? Une question qui a beaucoup fait débat, alors que depuis des années déjà, les cadres de l'équipe sont pointés du doigt comme faisant partie des principales raisons du déclin de l'équipe. Des salaires trop élevés par rapport à leur prestations actuelles, un manque de leadership dans les moments difficile, peu de concurrence dans l'effectif... Bref, beaucoup de supporters en avaient marre.

Pendant ses premiers mois à la tête de l'équipe, l'entraîneur blaugrana a d'ailleurs plutôt continué à leur faire confiance. Des joueurs comme Jordi Alba, Gerard Piqué et Sergio Busquets, le trio qui concentre une bonne partie des critiques des supporters, ont continué à jouer régulièrement. Les bons résultats de l'équipe en championnat ont cependant un peu calmé les tensions qui existaient vis à vis de ces tauliers du vestiaire. Mais cette saison, Xavi n'a pas hésité. Après sa première pré-saison complète à la tête de l'équipe, l'ancien milieu de terrain de légende a tranché dans le vif. Alejandro Baldé a ainsi démarré les deux dernières rencontres de Liga en lieu et place de Jordi Alba, qui n'est même pas entré en jeu hier face à Valladolid au Camp Nou.

Gerard Piqué est prévenu

Quant à Gerard Piqué, c'est encore pire. Le défenseur catalan, qui a encore fait parler de lui pour des raisons extra-sportives ces dernières semaines, n'a pas disputé la moindre minute en Liga pour le moment. Il faut dire qu'à ce poste, Xavi a le choix désormais, à tel point que Ronald Araujo ou Jules Koundé ont été alignés en tant que latéraux, Eric Garcia et Andreas Christensen réalisant un début de saison plus que satisfaisant. Sergio Busquets lui se maintient titulaire dans l'esprit de Xavi, mais ce dernier l'a par exemple remplacé par Franck Kessié en deuxième période dimanche, signe que l'Espagnol ne doit pas se reposer sur ses lauriers... Quant à Marc-André ter Stegen, aussi contesté ces dernières saisons, il réalise un très bon début de saison, et n'est donc logiquement pas inquiété. Frenkie de Jong, joueur important dans le vestiaire également, n'est actuellement pas considéré comme un titulaire indiscutable (1 titularisation en 3 matchs) par son coach, qui lui préfère souvent Gavi. Cas similaire pour Sergi Roberto, qui fait partie des capitaines, et qui est loin d'être parmi les premières options à droite.

Bien sûr, tout dépendra des résultats. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien, mais dans le cas où certains des joueurs titulaires venaient à être moins performants, Xavi pourrait recommencer à compter sur sa vieille garde. Quoi qu'il en soit, cette situation semble ravir les fans du Barça. « Le courage de Xavi porte ses fruits », titre par exemple Sport, où on souligne « l'absence de vaches sacrées » dans le onze hier, en dehors de « l'irremplaçable Sergio Busquets ». Cette révolution tant désirée a enfin lieu, et les cadres qui ont vécu tous les échecs récents du Barça en Europe, dont plusieurs humiliations à la clé, ne sont plus des éléments majeurs de l'équipe. Une nouvelle ère démarre au Camp Nou...