Le groupe du PSG face à l'OM

Le PSG et l'OM s'affrontent ce soir (à suivre ici en live commenté) en clôture de cette 3e journée de Ligue 1. Les deux formations jouent pourtant leur second match seulement de la saison puisqu'elles ont chacune vu une de leur rencontre de championnat être reportée pour des raisons sanitaires. D'ailleurs, de la covid-19 il en est encore question puisque pas mal de cadres font leur retour dans le groupe après avoir été testés positifs.

Absents face à Lens en milieu de semaine, Neymar, Di Maria, Paredes et Navas sont là, à l'inverse de Marquinhos, Mbappé et Icardi. Thomas Tuchel a aussi pu faire appel à Alessandro Florenzi, la dernière recrue arrivée vendredi en prêt avec option d'achat en provenance de la Roma. Pour savoir si l'Italien sera titulaire, il faut attendre les alentours de 20h et les compositions officielles.

Le groupe parisien :

Navas, Bulka, Rico - Bakker, Bernat, Dagba, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Verratti - Neymar, Di Maria, Kalimuendo, Sarabia, Ruiz.