Algérie : Vladimir Petkovic évoque le cas Yacine Adli

Franco-algérien, Yacine Adli peut jouer pour les deux sélections, étant donné qu’il n’a encore aucune cape avec les A. Le joueur de 23 ans a semble-t-il déjà fait son choix, en faveur du maillot bleu, blanc et rouge. Pour autant, le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic croit encore en ses chances.

La suite après cette publicité

«Yacine Adli est un thème récurrent. Ce qu’il a dit n’importe pas. Ce qui importe, c’est qu’il joue au Milan, et joue bien. On ira manger ensemble lui et moi, et pas forcément pour parler de la France et d’Algérie. Tout le monde veut les meilleurs joueurs, non ?»