Borussia Dortmund : la pépite Jude Bellingham a choisi sa prochaine destination

La suite après cette publicité

Il fera partie des principaux agitateurs du prochain mercato estival. Il n'a que 19 ans, mais il fait déjà partie des meubles en Bundesliga, lui qui est un des éléments majeurs de ce Borussia Dortmund depuis quelque temps déjà. Arrivé de Birmingham en 2020, il n'a eu aucun mal à s'adapter à l'Allemagne et a déjà bon nombre de grosses écuries à ses trousses.

Ces derniers mois, on a ainsi parlé des plus grosses écuries de Premier League comme éventuelles destinations pour le joueur des Three Lions, en plus de Jude Bellingham. Et selon l'émission El Chiringuito de Jugones, le principal concerné n'a pas forcément envie de rentrer chez lui. Il aurait effectivement décidé de rejoindre le Real Madrid l'été prochain.

Pas chaud pour rentrer au pays

Des contacts entre l'entourage du joueur et le champion d'Espagne ont déjà eu lieu ces derniers mois, et les discussions sont plutôt positives. Le milieu de terrain a une grosse offre de Manchester City, mais il aurait fait savoir que c'est le Real Madrid qu'il veut rejoindre, et il estime pouvoir un rôle majeur en Espagne et dans cette équipe qui connaît un renouvellement générationnel progressif.

Autant dire que le mercato 2023 du Real Madrid s'annonce déjà animé. Reste à voir combien demandera le Borussia Dortmund pour sa pépite, puisque cet été, on évoquait déjà des montants environnant les 100 millions d'euros. L'été prochain, on pourrait parler de 120 millions d'euros... Loin d'être en difficulté sur le plan financier, le Real Madrid devrait pouvoir s'aligner sur les demandes de l'écurie allemande et s'offrir un nouveau milieu de terrain à l'avenir brillant.