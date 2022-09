Borussia Dortmund : le crack Jude Bellingham va rapporter le jackpot !

Cet été 2022, plusieurs feuilletons ont animé le mercato. Si le dossier Erling Haaland a été rapidement clos, puisque le Norvégien a rejoint Manchester City, les cas Kylian Mbappé ou encore Cristiano Ronaldo ont enflammé la rubrique mercato. L'été prochain, l'une des grandes sagas estivales à suivre concernera Jude Bellingham. A 19 ans, l'Anglais ne cesse d'impressionner sous le maillot du Borussia Dortmund. Un club qui a misé sur lui en 2020 alors qu'il évoluait à Birmingham City et que d'autres cadors étaient sur les rangs.

Mais les Marsupiaux ont su trouver les arguments pour le convaincre, eux qui savent mettre les jeunes dans les meilleures dispositions afin qu'ils progressent. Véritable club tremplin, le BVB sait qu'il lui sera toutefois difficile de retenir le natif de Stourbridge l'été prochain. Comme Ousmane Dembélé, Jadon Sancho ou encore Erling Haaland, Bellingham devrait a priori rejoindre une écurie d'un calibre supérieur. Sous contrat jusqu'en 2025, le milieu acheté 23 M€ risque de partir pour beaucoup plus dans les prochains mois voire les prochaines années.

La concurrence est déjà féroce pour Bellingham

Depuis un petit moment déjà, le Real Madrid est particulièrement impressionné par lui. D'ailleurs, les médias espagnols comme Marca et AS assurent que l'opération Bellingham 2023 est en marche. Les dirigeants madrilènes rêvent de le recruter bien qu'ils aient déjà leur milieu du futur avec Aurélien Tchouameni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga voire Dani Ceballos. Mais la concurrence va être féroce pour l'international anglais. Liverpool est également sous son charme et a besoin d'apporter du sang neuf dans son entrejeu. Jürgen Klopp apprécie son profil et compte demander un effort à sa direction.

Mais il n'est pas le seul à craquer pour lui. En effet, Manchester City et Chelsea veulent mettre la main sur lui. Les Londoniens n'hésiteront pas à faire sauter la banque. Les Blues veulent apporter du sang neuf dans l'entrejeu, d'autant que certains éléments arrivent en fin de contrat. Les médias anglais évoquent une première offre à venir de 113 millions d'euros. Ce mardi, le Manchester Evening News révèle que Manchester United veut aussi se mêler à la course à la signature de l'Anglais de 19 ans. Les Red Devils maintiennent des contacts et comptent mettre les moyens pour l'enrôler. De son côté, Dortmund, qui a fixé, son prix à 120 millions d'euros peut déjà se frotter les mains. Le club allemand va certainement recevoir une coquette somme pour son joueur.