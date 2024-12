Inter Milan : Lautaro Martínez renaît de ses cendres

Toujours très bien embarqué en championnat, l’Inter Milan de Simone Inzaghi vit une première partie de saison quasi parfaite en étant en course pour remporter plusieurs compétitions. Classés à la 2ème position avec un match en retard à jouer, les Nerazzurri carburent bien malgré la déception de la défaite du Derby della Madonnina en septembre dernier contre l’AC Milan, et ont même récemment étriqué la Lazio (6-0). Bref sur le bilan collectif, les troupes de Simone Inzaghi ont connu très peu de fausses notes depuis le début de saison. Mais sur le plan individuel, Lautaro Martínez s’est attiré quelques critiques pour une inefficacité presque maladive ces derniers mois. Avec seulement 6 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues au coup d’envoi hier, l’attaquant argentin est très loin de sa moyenne habituelle puisqu’il enchaîne plusieurs années consécutives avec un total entre 25 et 35 buts inscrits. Il a même récemment été mentionné dans des folles rumeurs à Chelsea, alors que l’Inter Milan penserait à Santi Castro de Bologne.

C’est en ce sens que Simone Inzaghi était monté au front pour défendre son joueur qui commençait à devenir la cible d’attaques dans la presse italienne et d’une partie des supporters intéristes : «Lautaro Martinez a été l’un des joueurs les plus positifs lors du match contre la Lazio ; nos attaquants travaillent dur, même si nous leur demandons beaucoup. Mais nous essayons de leur donner du repos autant que possible compte tenu des circonstances. J’ai dit à Lautaro de se détendre car il a toujours marqué et marquera toujours des buts – la chance reviendra en sa faveur. J’étais moi-même attaquant et je sais que ces moments arrivent, et Martinez ne doit s’inquiéter que s’il ne reçoit pas d’occasions de marquer des buts». Une confiance réaffirmée qui semble avoir fait le plus grand bien à Lautaro Martínez après plusieurs semaines compliquées.

La renaissance du Toro !

Face à Cagliari, samedi soir, tout n’a pas été parfait pour l’Inter Milan, mais de bonnes nouvelles sont apparues. La meilleure étant le but de Lautaro Martinez, qui a clôturé la victoire des siens (3-0) avec un but dans le dernier quart d’heure, mettant ainsi fin son impasse de huit matches secs sans trouver le chemin des filets : «Je suis content parce que nous avons affronté une équipe qui se bat pour ses objectifs, mais pour nous, c’était important de gagner pour aller à Ryiad pour la Super Coupe avec un résultat positif. Ensuite, c’était bon pour le but, mais comme je le dis toujours. La victoire de l’équipe est importante, si mon but est là, mieux c’est», a précisé l’ancien joueur du Racing.

Un retour au top qui tombe à pic puisque l’Inter Milan est encore en lice dans toutes ses compétitions. Les Nerazzurri s’apprêtent à disputer le final four de la Supercoppa en Arabie saoudite. Ils affronteront la Lazio en quart de finale de la Coppa et essayeront de verrouiller leur actuelle 6ème place en Ligue des champions : «C’est certainement une bonne résolution pour 2025. Nous nous entraînons tous les jours pour apporter des trophées à l’Inter. Celui qui entre sur le terrain doit tout donner, se battre pour ses coéquipiers. Nous sommes un grand groupe, nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes et nous devons faites ce que le coach nous demande», a expliqué le buteur argentin. Auteur de 6 buts et de 2 passes décisives en Serie A cette saison, il a reçu les louanges de son coach.

Sur son compte Instagram, l’attaquant de 27 ans a même ironisé dans une publication en écrivant Enfin ! comme un ouf de soulagement. Interrogé sur DAZN après la rencontre, l’entraîneur italien, Simone Inzaghi, a publiquement félicité son joueur et capitaine. L’Argentin a en effet toujours pu compter sur un soutien indéfectible : «il n’a pas joué tout le temps, en Ligue des champions et en Coppa Italia. Cette situation lui a pesé, même s’il n’en a pas beaucoup parlé. Il nous apporte autant que les autres attaquants, il ne sera jamais un problème pour l’Inter mais toujours une solution», a déclaré le tacticien des Nerazzurri. Lautaro Martínez est officiellement de retour pour le plus grand bonheur de l’Inter Milan, qui aura de grosses échéances dès les premières semaines de l’année 2025. En voilà une bonne façon de fermer l’année 2024.