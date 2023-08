JT Foot Mercato : tout s’accélère à Manchester United

MU passe la seconde pour son mercato !

Les Red Devils ont passé la seconde sur le marché des transferts, plusieurs dossiers sont sur le point d’être bouclés. À commencer par l’opération Rasmus Hojlund, il est actuellement en Angleterre pour parapher son contrat et a passé sa visite médicale ce mardi. Pour rappel, les deux clubs se sont mis d’accord autour d’un transfert à 75 M€, bonus compris. Son contrat devrait être de 5 saisons, avec une année supplémentaire en option. Si on en croit les informations de Sky Sport, les Red Devils seraient également par Leon Goretzka. United est sur le coup et pourrait passer à l’attaque assez rapidement. Mais les Mancuniens sont également très intéressés par Sofyan Amrabat. C’est le Daily Mirror qui l’affirmait il y a quelques jours. MU est prêt à le signer et négocierait un transfert pour un prix d’environ 30 M£, soit un peu moins de 35 M€. Du côté des départs, la Real Sociedad est disposée à relancer Donny Van de Beek. Pour l’instant, les discussions évoquent un prêt avec option d’achat de 10 à 15 M€. Pour Harry Maguire en revanche, c’est un peu plus compliqué pour le moment. Aux dernières nouvelles, le défenseur le plus cher de l’histoire, pour l’instant, est en instance de départ et West Ham souhaite le signer. Les Hammers ont même fait une offre de 25 M€, mais c’est bien trop peu pour les Red Devils qui ont refusé la proposition. Eric Bailly lui aussi est poussé vers la sortie. Il y a quelques jours, le Daily Mirror expliquait qu’Al-Nassr et Al-Ettifaq étaient intéressés par son profil. D’après Skysport, ce dossier va s’accélérer puisque le défenseur devrait rejoindre un des deux clubs saoudiens très rapidement.

Kane pourrait rester à Tottenham ?

C’est l’un des gros dossiers de l’été, Harry Kane est toujours coincé en Angleterre. Mais il y a du nouveau sur ce dossier. Pour l’instant, Tottenham continue de bâcher les propositions du Bayern Munich et on est encore loin d’un accord entre les deux parties. À tel point que, selon Sky Sport, Harry Kane, qui souhaite toujours aller en Allemagne, n’exclut pas de rester aux Spurs si son départ n’est pas bouclé avant la reprise de la Premier League. Le compte à rebours est donc lancé et il ne reste plus que 10 jours. Car le premier match de championnat de Tottenham ce sera à Bretford, le 13 août prochain.

Les officiels du jour :

Le Clermont Foot a bouclé l’arrivée d’une recrue, c’est Massamba N’Diaye. Le gardien sénégalais débarque en provenance de Pau et s’est engagé sur la durée, puisqu’il a paraphé un contrat de 4 ans avec sa nouvelle équipe. Toujours en France, Le Havre continue de faire de la place dans son effectif. Salifou Soumah a été transféré définitivement au Zira FK, club de D1 azerbaïdjanaise. Kerem Demirbay quitte le Bayer Leverkusen et part à Galatasaray. Il s’est engagé pour 3 ans avec le club stambouliote et son transfert est de 3,7 M€. Enfin, Mathieu Valbuena a trouvé un nouveau club, pas de retraite pour le Français. À bientôt 39 ans, il s’est engagé avec l’Apollon Limassol pour une saison. Il découvre un nouveau championnat, du côté de Chypre.