Lilian Thuram très choqué par le crachat de son fils Marcus !

Alors que la carrière de Marcus Thuram semblait parfaitement lancée, le néo international tricolore s'est fait tristement remarquer ce week-end en Bundesliga. Auteur d'un crachat contre Stefan Posch face à Hoffenheim, Marcus Thuram a choqué l'Allemagne et a pris une sanction exemplaire de 5 matches par la fédération allemande et le Borussia Mönchengladbach lui a infligé une lourde amende. Pris dans une incroyable tempête médiatique le fils de Lilian Thuram va sans doute mettre du temps à s'en remettre.

Forcément, la réaction du champion du monde 1998 était très attendue et Lilian Thuram ne trouve aucune excuse à son fils. Pire, ce geste inconsidéré en pleine période de Covid l'a profondément choqué. « C’est tout à fait compréhensible ce qui se passe au niveau des médias, moi-même, je regardais le match, j’ai été extrêmement choqué, je me suis même posé la question à savoir est-ce que c’était vraiment mon fils en fait », a expliqué au micro de RCI Guadeloupe encore sonné l'ancien international tricolore qui a eu l'explication du crachat. «Après coup, j’ai eu son explication c’est-à-dire qu’il était rage de colère, et donc il a insulté l’adversaire et sans faire exprès effectivement, il a eu de la salive qui est partie. Lui, ce qu’il veut, c’est que les gens retiennent que c’est involontaire parce que lui il se dit "mais papa je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis capable de cracher volontairement sur quelqu’un parce que ça n’a pas de sens"», a conclu Lilian Thuram, indiquant que ce geste ne devait pas exister sur un terrain de foot.