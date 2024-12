Le Stade Rennais veut piocher à Flamengo pour son mercato

Cet hiver, le Stade Rennais ne va pas chômer durant la trêve. Douzièmes de Ligue 1 après 15 journées (17 points), les pensionnaires du Roazhon Park comptent sur le mercato pour apporter du sang neuf et tenter de relancer la machine. Les dirigeants avaient d’ailleurs réalisé un premier changement durant le mois de novembre en nommant Jorge Sampaoli à la tête de l’équipe première, en lieu et place de Julien Stéphan. Dès sa présentation à la presse, le technicien argentin avait annoncé la couleur concernant le mercato d’hiver.

«Oui, nous parlons beaucoup avec le président et le directeur sportif. Nous avons un accord sur les besoins futurs et actuels, sinon je ne serais pas là, pour changer l’histoire et avoir une équipe qui soit plus ambitieuse.» Contrairement à certaines formations de L1, le SRFC va clairement s’activer pour se renforcer durant le mois de janvier. L’écurie française cherchera notamment à accueillir un joueur dans l’entrejeu à la demande de Sampaoli. Ce qui semble d’ailleurs condamner Baptiste Santamaria (29 ans), qui est clairement sur le départ.

La priorité rennaise au milieu est connue

Comme révélé sur notre site hier, le milieu est mis de côté depuis l’arrivée d’El Pelado sur le banc rennais. En effet, il n’a joué que 4 petites minutes en un mois et demi. Ce qui est trop peu pour un élément qui veut retrouver du temps de jeu régulièrement. Un départ semble donc la meilleure solution. Pour se renforcer dans ce secteur très important, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et Rennes scrutent le marché et supervisent plusieurs joueurs. Et ils regardent notamment du côté du Brésil et de Flamengo. D’après nos informations, Erick Pulgar est la priorité hivernale des Bretons.

Le footballeur de 30 ans est sous contrat jusqu’au 31 décembre 2025 au sein de l’écurie brésilienne, avec laquelle il a participé à 47 rencontres toutes compétitions confondues sur l’année (4 assists). Passé par Bologne, la Fiorentina ou encore Galatasaray, il a déjà collaboré avec Sampaoli à Flamengo. En cas d’échec, Rennes a coché le nom de l’Algérien Haris Belkebla. Âgé de 30 ans, le joueur du SCO d’Angers est également sur les tablettes de Sassuolo comme révélé par nos soins. Le Stade Rennais avance ses pions sur ces dossiers chauds.